За 2020 год наличных денег в обращении стало на треть больше

В течение 2020 года объем наличных денег в обращении в Украине увеличился на треть, или на 133,4 млрд грн и составляет 558,5 млрд грн.

Об этом сообщает Нацбанк.

Из 558,5 млрд грн наличности, находящейся в обращении по состоянию на 1 января 2021 года, банкнот - 555,1 млрд грн (3 млрд шт), а монет - 3,2 млрд грн (13,5 млрд шт).

Больше всего в обращении встречаются банкноты номиналом 200 гривень, а среди монет - номиналом 10 копеек (24,0% и 29,2% от общего количества в обращении соответственно).

Регулятор также информирует, что с октября 2019 году в обращении появилось уже 65,3 млн шт. банкнот (2,2% от общего количества банкнот в обращении) самого высокого номинала 1000 гривень.

В НБУ тенденцию роста объемов наличности объясняют ростом финансовых сбережений и спросом на ликвидные активы ввиду неопределенности в условиях пандемии.

Несмотря на рост наличности, отмечают в Нацбанке, в течение года в обращении также росли объемы средств на счетах банков. Так, соотношение наличных и денежной массы осталось практически на уровне прошлых лет.

"По мнению Национального банка, по мере уменьшения неопределенности спрос на наличные постепенно ослабевать", - заключают в НБУ. По данным регулятора, доля безналичных операций в общей сумме операций с платежными картами за прошлый год выросла с 55% в январе до 58% в ноябре.

Экономическая правда