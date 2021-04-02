Зеленский: Введены персональные санкции против топ-10 украинской контрабанды

На заседании Совета национальной безопасности и обороны ввели персональные санкции против топ десятки украинской контрабанды.

Об этом в видеообращении по итогам заседания СНБО заявил президент Владимир Зеленский.

"Вы, наверное, слышали словосочетание "черная пятница". В Украине появилась своя версия "черной пятницы". В этот день лица, которые занимались большой распродажей стратегических предприятий Украины, природных ресурсов, высоких должностей, торговали безопасностью, стабильностью и будущим нашей страны, получают по заслугам.

Украинская "черная пятница" проходит не раз в год, а почти каждую неделю. Сегодня, после очередного заседания СНБО, "черная пятница" наступила для ряда физических и юридических лиц", - заявил Зеленский.

В частности, он рассказал о вопросах контрабанды.

"Это экономический терроризм против Украины. По расчетам экспертов, убытки из-за контрабанды составляют 300 млрд грн, что недополучил госбюджет.

Сегодня впервые в истории Украины введены персональные санкции, в частности, заблокированы активы, имущество лиц, которых по аналитическим данным аппарата СНБО и по данным СБУ, можно назвать топ-10 украинской контрабанды ", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, борьба с контрабандой будет продолжаться.

"Сегодня это первая десятка, но точно не последняя", - сказал президент.

При этом Зеленский не назвал лиц, против которых введены персональные санкции.

Также, по словам президента, отстранены от работы десятки должностных лиц таможенных органов.

"Мы готовим законодательные изменения, следствием которых будет криминализация недостоверного таможенного декларирования", - добавил он.

Экономическая правда