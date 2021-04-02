Зеленський: Запроваджені персональні санкції проти топ-10 української контрабанди

На засіданні Ради національної безпеки та оборони ввели персональні санкції проти топ десятки української контрабанди.

Про це у відеозверненні за підсумками засідання РНБО заявив президент Володимир Зеленський.

"Ви, напевне, чули словосполучення "чорна п'ятниця". В Україні з'явилась своя версія "чорної п'ятниці". В цей день особи, що займались великим розпродажем стратегічних підприємств України, природніх ресурсів, високих посад, торгували безпекою, стабільністю та майбутнім нашої країни, отримують по заслугах.

Українська "чорна п'ятниця" проходить не раз на рік, а майже щотижня. Сьогодні, після чергового засідання РНБО, "чорна п'ятниця" наступила для низки фізичних та юридичних осіб", - заявив Зеленський.

Зокрема, він розповів про питання контрабанди.

"Це економічний тероризм проти України. За розрахунками експертів, збитки через контрабанду сягають 300 млрд грн, що недоотримав держбюджет.

Сьогодні вперше в історії України запроваджені персональні санкції, зокрема, заблоковані активи, майно осіб, яких за аналітичними даними апарату РНБО та за даними СБУ, можна назвати топ-10 української контрабанди", - підкреслив Зеленський.

За його словами, боротьба з контрабандою буде продовжуватись.

"Сьогодні це перша десятка, але точно не остання", - сказав президент.

При цьому Зеленський не назвав осіб, проти яких введені персональні санкції.

Також, за словами президента, відсторонено від роботи десятки посадовців митних органів.

"Ми готуємо законодавчі зміни, наслідком яких буде криміналізація недостовірного митного декларування", - додав він.

Економічна правда