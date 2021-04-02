Все разделы
Укр / Рус

Россия оштрафовала Twitter на три с лишним миллиона рублей

Пятница, 2 апреля 2021, 16:05
 

Российский суд наложил штраф в размере 3,2 млн рублей на Twitter за то, что социальная сеть якобы не удалила твиты с призывами к несовершеннолетним поучаствовать в " несогласованных митингах".

Источник: "Медуза"

Детали: Соответствующее решение принял Мировой суд Таганского района Москвы.

Компанию признали виновной по административной статье о нарушении порядка ограничения доступа к запрещенной информации. Максимальный штраф по этой статье составляет 4 млн рублей.

Предыстория: С 10 марта Роскомнадзор решил замедлить скорость работы Twitter на территории России из-за того, что соцсеть якобы не удаляет противоправный контент.

Причиной такого решения назвали то, что соцсеть с 2017 года будто бы не удаляет по требованию регулятора "контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств".

Украинская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Twitter Россия

powered by lun.ua
Материалы по теме
В Роскомнадзоре недовольны темпами удаления запрещенной информации в Twitter 23 марта 2021, 12:45
Основатель Twitter продал свой первый твит за почти 3 миллиона долларов 23 марта 2021, 09:21
Роскомнадзор полной пригрозил блокировкой Twitter через месяц 16 марта 2021, 15:15
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!