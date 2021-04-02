Росія оштрафувала Twitter на три з гаком мільйони рублів
Російський суд наклав штраф у розмірі 3,2 млн рублів на Twitter за те, що соціальна мережа нібито не видалила твіти з закликами до неповнолітніх взяти участь у "неузгоджених мітингах".
Джерело: "Медуза"
Деталі: Відповідне рішення ухвалив Мировий суд Таганського району Москви.
Компанію визнали винною за адміністративною статтею про порушення порядку обмеження доступу до забороненої інформації. Максимальний штраф за цією статтею становить 4 млн рублів.
Передісторія: З 10 березня Роскомнадзор вирішив уповільнити швидкість роботи Twitter на території Росії через те, що соцмережа нібито не видаляє протиправний контент.
Причиною такого рішення назвали те, що соцмережа з 2017 року начебто не видаляє на вимогу регулятора "контент, що схиляє неповнолітніх до скоєння самогубств, що містить дитячу порнографію, а також інформацію про використання наркотичних засобів".
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