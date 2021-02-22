Для аэропорта на Донбассе ищут место – Зеленский
В этом году власти планируют найти место для строительства и начать проектирование аэропорта, который обеспечил бы гражданское авиасообщение для Донецкой и Луганской областей.
Источник: президент Владимир Зеленский в интервью телеканалам в рамках Всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура", Офис президента
Прямая речь: "Мы могли бы открыть Мариупольский аэропорт, восстановить и обновить его, но сегодня военные говорят, что это опасно...
Между Луганской и Донецкой областями сейчас будут находить также точку, и в этом году мы начнем проектирование нового аэропорта для этих двух областей".
Детали: Президент рассказал, что предложил руководству профильных ведомств решить вопрос проблемных направлений, в частности авиасообщения с Донбассом.
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