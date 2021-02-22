Для аэропорта на Донбассе ищут место – Зеленский

В этом году власти планируют найти место для строительства и начать проектирование аэропорта, который обеспечил бы гражданское авиасообщение для Донецкой и Луганской областей.

Источник: президент Владимир Зеленский в интервью телеканалам в рамках Всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура", Офис президента

Прямая речь: "Мы могли бы открыть Мариупольский аэропорт, восстановить и обновить его, но сегодня военные говорят, что это опасно...

Между Луганской и Донецкой областями сейчас будут находить также точку, и в этом году мы начнем проектирование нового аэропорта для этих двух областей".

Детали: Президент рассказал, что предложил руководству профильных ведомств решить вопрос проблемных направлений, в частности авиасообщения с Донбассом.

Украинская правда