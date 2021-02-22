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Для аеропорту на Донбасі шукають місце – Зеленський

Понеділок, 22 лютого 2021, 15:40
 

Цього року влада планує знайти місце для будівництва та почати проектування аеропорту, який забезпечив би цивільне авіасполучення для Донецької та Луганської областей. 

Джерело: президент Володимир Зеленський в інтерв’ю телеканалам у межах Всеукраїнського форуму "Україна 30. Інфраструктура", Офіс президента

Пряма мова: "Ми могли б відкрити Маріупольський аеропорт, відновити та оновити його, але сьогодні військові говорять, що це небезпечно…

Між Луганською та Донецькою областями зараз будуть знаходити також точку, і в цьому році ми почнемо проектування нового аеропорту для цих двох областей".

Деталі: Президент розповів, що запропонував керівництву профільних відомств розв'язати питання проблемних напрямків, зокрема авіасполучення з Донбасом.

Українська правда

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Зеленський аеропорт Донбас

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