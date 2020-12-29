"Антонов" получил первый госзаказ за время независимости

ГП "Антонов" и Минобороны подписали Меморандум о сотрудничестве, в рамках которого говорится о первых за 30 лет поставках трех военно-транспортных самолетов Ан-178 для нужд Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Отмечается, что на первом этапе сотрудничества "Антонов" построит три военно-транспортных самолета Ан-178 для нужд ВСУ.

Они могут использоваться для доставки личного состава, вооружения и легкой военной техники посадочным и парашютным способами, а также для транспортировки грузов.

Подписание меморандума состоялось с участием Владимира Зеленского. Во время выступления он также упомянул создание Украинской госавиакомпании в 2021 году, что будет использовать самолеты "Антонова".

В частности, он предложил разработать Государственную научно-техническую программу по развитию авиапромышленности на 2021-2030 годы и подготовить проведение соответствующего заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Напомним:

Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявлял, что Министерство обороны и госпредприятие "Антонов" в этом году подпишут контракт о поставках трех новых самолетов Ан-178 впервые за время независимости Украины.

В следующем году может начать работать государственная авиакомпания - в Мининфраструктуры работают над этим проектом.

Многоцелевой транспортный самолет Ан-178 разработан на ГП "Антонов", входящая в состав госкорпорации "Укроборонпром".

Высота полета Ан-178 - 12 км, дальность - 5500 км, максимальная скорость - 825 км / ч.

Самолет имеет измененную форму фюзеляжа, рампу для погрузки и выгрузки габаритных грузов и способен перевозить до 18 тонн груза, в том числе большегрузные морские контейнеры.

Может осуществлять посадку и взлет с любых аэродромов, в том числе грунтовых.

Ан-178 выполнил первый полет 2015 года. В июле 2018 "Укроборонпром" представил его на международном авиакосмическом салоне Farnborough Airshow, где Ан-178 выполнил демонстрационный полет.

Экономическая правда