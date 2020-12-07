"Антонов" вперше за 30 років отримає державне замовлення на літаки – Уруський

Міністерство оборони і держпідприємство "Антонов" в цьому році підпишуть контракт про постачання трьох нових літаків Ан-178 вперше за часи незалежності України.

Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський в інтерв'ю Радіо Свобода.

"... думаю, що буде підписано контракт між Міноборони та ДП "Антонов" на три літаки Ан-178, що буде взагалі вперше в Україні за час незалежності. Ми ніколи не замовляли нові літаки. Я сподіваюся, що така подія знаменна в певному сенсі цього слова все-таки відбудеться ще в цьому році", - заявив Уруський.

Він також додав, що держоборонзамовлення буде виконано не тільки за рахунок замовлення Ан-178.

"... Не тільки літаків. Там йдеться і про ремонт бронетанкової техніки. Йдеться також про можливу закупівлю артилерійських систем", - додав Уруський.

Нагадуємо:

Багатоцільовий транспортний літак Ан-178 розроблений на ДП "Антонов", що входить до складу держкорпорації "Укроборонпром".

Висота польоту Ан-178 - 12 км, дальність - 5500 км, максимальна швидкість - 825 км/год.

Літак має змінену форму фюзеляжу, рампу для навантаження і вивантаження габаритних вантажів і здатний перевозити до 18 тонн вантажу, в тому числі великовантажні морські контейнери.

Може здійснювати посадку і зліт з будь-яких аеродромів, в тому числі грунтових.

Ан-178 виконав перший політ 2015 року. У липні 2018 року "Укроборонпром" представив його на міжнародному авіакосмічному салоні Farnborough Airshow, де Ан-178 виконав демонстраційний політ.