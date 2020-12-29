"Антонов" отримав перше держзамовлення за часи незалежності

ДП "Антонов" та Міноборони підписали Меморандум про співпрацю, в рамках якої йдеться про перші за 30 років поставки трьох військово-транспортних літаків Ан-178 для потреб Збройних сил України.

Про це повідомляє пресслужба президента.

Зазначається, що на першому етапі співпраці "Антонов" побудує три військово-транспортні літаки Ан-178 для потреб ЗСУ.

Вони можуть використовуватися для доставки особового складу, озброєння та легкої військової техніки посадковим і парашутним способами, а також для транспортування вантажів.

Підписання меморандуму відбулося за участі Володимира Зеленського. Під час виступу він також згадав створення української державіакомпанії у 2021 році, що використовуватиме літаки "Антонова".

Зокрема, він запропонував розробити Державну науково-технічну програму з розвитку авіапромисловості на 2021-2030 роки та підготувати проведення відповідного засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Нагадаємо:

Раніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський заявляв, що Міністерство оборони і держпідприємство "Антонов" в цьому році підпишуть контракт про постачання трьох нових літаків Ан-178 вперше за часи незалежності України.

Наступного року може почати працювати державна авіакомпанія - у Мінінфраструктури працюють над цим проєктом.

Багатоцільовий транспортний літак Ан-178 розроблений на ДП "Антонов", що входить до складу держкорпорації "Укроборонпром".

Висота польоту Ан-178 - 12 км, дальність - 5500 км, максимальна швидкість - 825 км/год.

Літак має змінену форму фюзеляжу, рампу для навантаження і вивантаження габаритних вантажів і здатний перевозити до 18 тонн вантажу, в тому числі великовантажні морські контейнери.

Може здійснювати посадку і зліт з будь-яких аеродромів, в тому числі грунтових.

Ан-178 виконав перший політ 2015 року. У липні 2018 року "Укроборонпром" представив його на міжнародному авіакосмічному салоні Farnborough Airshow, де Ан-178 виконав демонстраційний політ.

Економічна правда