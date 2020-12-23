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Державна авіакомпанія може почати роботу наступного року - Криклій

Середа, 23 грудня 2020, 13:36
 

Наступного року може почати працювати державна авіакомпанія - у Мінінфраструктури працюють над цим проєктом.

Про це міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

Наразі у відомстві працюють над ключовими аспектами роботи державної авіакомпанії, що може почати свою роботу у 2021 році.

"Адже все упирається в: а) у фінансування, б) у модель, в) в експертизу й команду. Це не просто красива ідея - вона має бути робочою, генерувати державі прибуток. Кожна вкладена в неї інвестиція з державного бюджету має повертатися сторицею. Це ключові речі, над якими ми наразі працюємо", - зазначив міністр.

В основі концепту державної авіакомпанії, за словами Криклія, стоять літаки державіабудівного підприємства "Антонов".

"За великим рахунком, це затівається насамперед заради АНів... Ми маємо підтримувати, давати замовлення на літаки військового призначення, і на цивільні судна теж давати замовлення і знаходити рішення. Повинні мати платформу, на якій ми могли би презентувати, як це працює, щоб не втратити статусу авіавиробника", - наголосив він.

Базові інвестиції в запуск державіакомпанії на внутрішніх рейсах міністр оцінює в мільярди гривень.

"Питання лише, в якому часі та в якому форматі вони будуть проінвестовані. Хотілося б знайти цікаве рішення якомога дешевше", - зазначив він.

Нагадаємо:

У квітні президент Володимир Зеленський заявив, що хоче створити державну сучасну авіакомпанію, яка буде мати український авіапарк.

Раніше в інтерв’ю ЕП Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що можливість створення державної авіакомпанії потрібно розглядати не окремо, а в контексті авіаційної стратегії - за його словами, до кінця осені буде фінальний продукт по авіастратегії.

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