Министр экологии написал заявление на увольнение

Роман Абрамовский

Министр по делам ветеранов Сергей Бессараб и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский подали заявления на увольнение.

Источник: Трансляция Верховной Рады

Детали: О том, что в Раду поступили заявления от двух министров, озвучил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Он попросил соответствующие комитеты собраться и рассмотреть эти заявления, чтобы в среду рассмотреть их в зале Рады.

Что этому предшествовало:

На заседании фракции "Слуга народа" 15 декабря ожидают президента Владимира Зеленского.

Планируют рассматривать кадровые вопросы. В частности, будет встреча еще с тремя кандидатами на должности министров по делам ветеранов, образования и энергетики.

Также на заседании фракции "Слуга народа" нардепы будут решать вопрос о создании Министерства аграрной политики и продовольствия, а также назначение ему и Министерству экологии руководителей.

Украинская правда