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Кабмин ликвидировал областные управления Службы по вопросам труда

Четверг, 13 января 2022, 20:40
 
Держпраці

Кабинет министров принял решение ликвидировать областные территориальные управления Государственной службы по вопросам труда и образовать новые межрегиональные территориальные органы, юрисдикция которых будет распространяться на территорию нескольких областей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Документом предусматривается ликвидация областных территориальных управлений и создание новых межрегиональных территориальных органов Гоструда:

Западное межрегиональное управление Гоструда (Волынская, Ровенская, Львовская, Закарпатская области);

Юго-Западное межрегиональное управление Гоструда (Тернопольская, Ивано-Франковская, Черновицкая области);

Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда (Житомирская, Хмельницкая, Винницкая области);

Центральное межрегиональное управление Гоструда (Черниговская, Киевская, Черкасская области, г. Киев);

Северо-Восточное межрегиональное управление Гоструда (Сумская, Полтавская, Харьковская области);

Юго-Восточное межрегиональное управление Гоструда (Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская области);

Южное межрегиональное управление Гоструда (Одесская, Николаевская, Херсонская области).

Ожидается, что это позволит оптимизировать количество административного персонала и высвободить дополнительные ресурсы для повышения эффективности работы органа в целом.

"Решение правительства позволит повысить эффективность работы службы и ее прозрачность. В частности, больше ресурсов будет сосредоточено на осуществлении непосредственных функций Гоструда с концентрированием инспекторского состава в зависимости от оперативных задач", - отметил замминистра экономики Игорь Дядюра.

Он напомнил, что сейчас в одном территориальном управлении уже объединены Киев и Киевская область, а также Луганская и Донецкая области.

Экономическая правда

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