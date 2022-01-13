Кабмин ликвидировал областные управления Службы по вопросам труда
Кабинет министров принял решение ликвидировать областные территориальные управления Государственной службы по вопросам труда и образовать новые межрегиональные территориальные органы, юрисдикция которых будет распространяться на территорию нескольких областей.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Документом предусматривается ликвидация областных территориальных управлений и создание новых межрегиональных территориальных органов Гоструда:
Западное межрегиональное управление Гоструда (Волынская, Ровенская, Львовская, Закарпатская области);
Юго-Западное межрегиональное управление Гоструда (Тернопольская, Ивано-Франковская, Черновицкая области);
Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда (Житомирская, Хмельницкая, Винницкая области);
Центральное межрегиональное управление Гоструда (Черниговская, Киевская, Черкасская области, г. Киев);
Северо-Восточное межрегиональное управление Гоструда (Сумская, Полтавская, Харьковская области);
Юго-Восточное межрегиональное управление Гоструда (Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская области);
Южное межрегиональное управление Гоструда (Одесская, Николаевская, Херсонская области).
Ожидается, что это позволит оптимизировать количество административного персонала и высвободить дополнительные ресурсы для повышения эффективности работы органа в целом.
"Решение правительства позволит повысить эффективность работы службы и ее прозрачность. В частности, больше ресурсов будет сосредоточено на осуществлении непосредственных функций Гоструда с концентрированием инспекторского состава в зависимости от оперативных задач", - отметил замминистра экономики Игорь Дядюра.
Он напомнил, что сейчас в одном территориальном управлении уже объединены Киев и Киевская область, а также Луганская и Донецкая области.
Экономическая правда
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