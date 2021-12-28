Все разделы
Укр / Рус

Земельный гид

О рынке земли: все, что нужно знать

Изменение климата ударит по 5 областям Украины – исследование

Вторник, 28 декабря 2021, 19:37
 
SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images

Черкасская, Херсонская, Кировоградская, Полтавская и Винницкая области понесут наибольшие потери вследствие изменения климата.

Об этом говорится в результатах исследования Всемирного банка о влиянии изменения климата на ключевые сектора экономики Украины, проведенного по инициативе Минэкологии.

Согласно ему, изучались два сценария. Они предполагают глобальное повышение температуры до 2100 года соответственно на 2,4°C (при борьбе с выбросами углерода) и на 4,3°C (без достаточных мер такой борьбы).

В соответствии со вторым сценарием, аналитики предполагают снижение урожайности в Украине ячменя, кукурузы и подсолнечника в 2030-2050 годах на 10-30% к уровню 2010 года.

"Наиболее значительные потери доходов домохозяйств и наибольший рост бедности и неравенства из-за снижения стоимости сельскохозяйственного производства прогнозируется в Харьковской, Кировоградской, Львовской, Луганской и Житомирской областях", – говорится в резюме исследования.

Эксперты отмечают, что климатически сбалансированные стратегии управления водными ресурсами могут повысить общую урожайность в Украине на 20-40%, в том числе до 80% – для кукурузы и до 40-80% – для подсолнечника. Согласно исследованию, ежегодная выгода от поддержки оптимального водного баланса может составлять 264-504 млн долларов.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

экология аграрии Минэкологии зепно вода

powered by lun.ua
Материалы по теме
Климатические изменения: каким был аномальный 2021 год? 27 декабря 2021, 09:56
Пластиковые пакеты стали платными, правительство установило цены 20 декабря 2021, 17:58
SpaceX Маска будет перерабатывать CO2 в ракетное топливо 14 декабря 2021, 10:45
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!