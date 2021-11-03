Правительство назначило временного руководителя Миндовкилля

Роман Стрелец фото: Mepr.gov.ua

Кабинет министров временно возложил на Руслана Стрельца выполнение обязанностей министра защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в ВР Тарас Мельничук.

До этого Стрелец был заместителем министра Абрамовского по цифровым трансформациям - Абрамовского 3 ноября уволила Верховная Рада.

Ранее УП со ссылкой на источники сообщало, что решено, что Стрелец определенное время сначала побудет и.о. министра.

Свою карьеру Стрелец строил в Днепре. Там он работал директором департамента экологии и природных ресурсов Днепропетровской ОГА во времена губернаторства Валентина Резниченко. В 2019 году переехал в Киев и отвечал за управление отходами в тогда еще совместном Министерстве энергетики и защиты окружающей среды.

Напоминаем:

Верховная Рада поддержала увольнение министра экологии Романа Абрамовского.

19 октября министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский написал заявление об уходе.

По данным УП было несколько конфликтных ситуаций между президентом Владимиром Зеленским и министром.

В частности, то, что перед полетом Зеленского на климатический саммит в Глазго, который считается важнейшим событием года в сфере экологии в мире, в Минэкологии не смогли предложить ни одной программы, которую президент мог бы представить на саммите.

Еще одним тяжелым ударом, который на Банковой не простили министру, стал "экологический день" в Раде, когда Абрамовский обещал Зеленскому принять важные законы по сокращению выбросов, но Рада все их провалила.

В СНБО заявляли, что министерство не выполняло указы президента, а во фракции "Слуг" главной претензией является коррумпированность экоинспекции.

Абрамовского уже пытались уволить в конце прошлого года, однако тогда экологический комитет отстоял министра.