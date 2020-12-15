Міністр екології написав заяву на звільнення

Роман Абрамовський

Міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб і міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський подали заяви на звільнення.

Джерело: Трансляція Верховної Ради

Деталі: Про те, що до Ради надійшли заяви від двох міністрів озвучив спікер парламенту Дмитро Разумков.

Він попросив відповідні комітети зібратися і розглянути ці заяви, щоб в середу розглянути їх у залі Ради.

Що цьому передувало:

На засіданні фракції "Слуга народу" 15 грудня очікують президента Володимира Зеленського.

Планують розглядати кадрові питання. Зокрема, буде зустріч ще з трьома кандидатами на посади міністрів у справах ветеранів, освіти і енергетики.

Також на засіданні фракції "Слуга народу" нардепи вирішуватимуть питання щодо створення Міністерства аграрної політики та продовольства, а також призначення йому та Міністерству екології очільників.