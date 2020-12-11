Гривня на закрытии межбанка укрепилась

11 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,95 - 27,97 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,95 - 27,97 гривни;

Евро - 33,86 - 33,89 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,95 - 28,18 гривни. Евро покупают по 33,70 гривни, продают по 34,12 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,17 - 28,25 гривни, евро - 33,89 - 33,98 гривни.

11 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,03 - 28,05 гривни, к евро - 33,91 - 33,93 гривни.

Напомним:

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 11 декабря на уровне 28,08 гривни.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,99 грн (на 10 декабря - 33,96 гривни).

Экономическая правда