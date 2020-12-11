Гривня на закритті міжбанку зміцнилась

11 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,95 - 27,97 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,95 - 27,97 гривні;

Євро – 33,86 - 33,89 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,95 – 28,18 гривні. Євро купують по 33,70 гривні, продають по 34,12 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,17 - 28,25 гривні, євро - 33,89 - 33,98 гривні.

11 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,03 - 28,05 гривні, до євро - 33,91 - 33,93 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 11 грудня на рівні 28,08 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,99 грн (на 10 грудня - 33,96 гривні).

Економічна правда