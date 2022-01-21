Гривня на закрытии межбанка укрепилась
21 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,21 – 28,23 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:
Доллар США – 28,21 – 28,23 гривни;
Евро – 32,02 – 32,04 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,17 – 28,39 гривни. Евро покупают по 31,88 гривни, продают по 32,21 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,22 – 28,30 гривни, евро – 31,98 – 32,11 гривни.
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Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 21 января на уровне 28,32 гривни.
21 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,32 – 28,34 гривни.
20 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,32 – 28,34 гривни.
Как рассказали ЭП в Национальном банке, главной причиной перекосов между спросом и предложением валюты в январе был психологический фактор, связанный с геополитическими событиями вокруг Украины и реакцией на них участников рынка.
С начала месяца курс ослаб более одной гривни за доллар.
Психологический фактор на фоне угрозы со стороны РФ оказывает влияние не только на курс. ЭП подробно рассказывала об этом: Украинские активы и гривня стремительно падают на фоне угрозы РФ: каковы последствия?
Экономическая правда
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