GOLAW названа среди топ-10 ведущих юридических фирм Украины

Юридическая фирма GOLAW названа среди топ-10 лидеров рынка согласно всеукраинскому исследованию "50 ведущих юридических фирм Украины", которое ежегодно проводится престижным издательством "Юридическая Практика".

В 2020 году фирма улучшила свой результат и получила 6 ​​место, поднявшись на одну позицию по сравнению с исследованием 2019 года.

"GOLAW демонстрирует стабильное лидерство на юридическом рынке Украины. Стратегия устойчивого развития фирмы ежедневно успешно воплощается в работе с клиентами и нашей командой. 2020 был годом вызовов, но мы уверенно движемся вперед! Успех GOLAW – это прежде всего успех наших клиентов, и сегодня мы еще раз повторяем: наши Клиенты - самое важное, что у нас есть". Валентин Гвоздий

Управляющий партнер GOLAW, адвокат

В сферах разрешения налоговых споров и уголовного права GOLAW признана среди лидеров украинского юридического рынка.

Партнер фирмы и руководитель практики налогового права Ирина Кальницкая получила престижное признание "Ведущий юрист" в сфере разрешения налоговых споров.

GOLAW также получила высокое признание в следующих практиках и секторах экономики:

Налоговое право (ТОП-3)

Уголовное право (ТОП-4)

Взаимодействие с государственными органами, ГЧП (ТОП-4)

Агросектор (ТОП-5)

Защита бизнеса (ТОП-5)

Энергетика и природные ресурсы (ТОП-6)

Трудовое право (ТОП-6)

Судебная практика (ТОП-8)

Корпоративное право (ТОП-10)

Кроме того, юристы фирмы названы среди лучших специалистов Украины в следующих сферах:

Валентин Гвоздий , управляющий партнер, адвокат – Разрешение налоговых споров; Налоговое консультирование; Судебная практика;

Максим Лебедев , партнер, руководитель практики корпоративного права и M&A, адвокат – Энергетика;

Игорь Глушко , партнер, руководитель практики уголовного права, адвокат – Уголовное право и White Collar Crime.

Анжелика Моисеева , партнер, адвокат – Уголовное право White Collar Crime.

Екатерина Манойленко , партнер, руководитель практики разрешения судебных споров, адвокат - Судебная практика;

Ирина Кальницкая , партнер, руководитель практики налогового права, адвокат – Разрешение налоговых споров (признание "Ведущий юрист"); Налоговое консультирование.

Отметим, что GOLAW удерживает свои позиции среди топ-10 лидеров рынка с 2011 года.

50 ведущих юридических фирм Украины — всеукраинское исследование юридического рынка, ежегодно проводится специализированным изданием "Юридическая практика".

Исследовательская комиссия формирует рейтинг 50 лидирующих юридических фирм страны, а также определяет лучшие фирмы и юристов по отдельным практиками.

Справочник предоставляет обзор ведущих фирм Украины по таким критериям как количество юристов, прибыльность, финансовая эффективность, крупнейшие публичные сделки. Исследование проводится с 1997 года и является единственным независимым рейтингом юридических услуг Украины.

GOLAW – международная юридическая фирма, офисы которой расположены в Киеве (Украина) и Берлине (Германия).

Фирма успешно предоставляет юридические услуги в различных секторах экономики, таких как банковское дело и финансы, энергетика, торговля и FMCG, фармацевтика, информационные технологии, инвестиционная деятельность, сельское хозяйство, строительство и недвижимость, промышленное производство и другие.

Клиентами GOLAW являются представители среднего и крупного бизнеса, национальные и международные компании, а также частные клиенты.

GOLAW неоднократно была высоко отмечена ведущими украинскими и международными рейтингами, среди которых The Legal 500 EMEA, Chambers & Partners, IFLR 1000, Best Lawyers, Who is Who Legal,"Юридическая премия" и т.д. Фирма входит в топ-10 ведущих юридических фирм Украины.