GOLAW визнана серед топ-10 провідних юридичних фірм України

Юридична фірма GOLAW визнана серед топ-10 лідерів ринку згідно всеукраїнського дослідження "50 провідних юридичних фірм України", яке щорічно проводиться престижним видавництвом "Юридическая Практика".

У 2020 році фірма покращила свій результат та отримала 6 місце, піднявшись на одну позицію у порівнянні з результатами дослідженням 2019 року.

"GOLAW стабільно демонструє лідерство на юридичному ринку України. Обрана нами стратегія сталого розвитку щодня успішно втілюється в роботі з клієнтами та власною командою. 2020 рік був роком викликів, однак ми впевнено рухаємось вперед! Успіх GOLAW – це успіх наших Клієнтів, і сьогодні ми вкотре повторюємо: наші Клієнти – найважливіше, що у нас є". Валентин Гвоздій

Керуючий партнер GOLAW, адвокат

У галузях вирішення податкових спорів та кримінального права GOLAW названа серед лідерів українського юридичного ринку.

Партнер фірми та керівник практики податкового права Ірина Кальницька отримала престижне визнання "Провідний юрист" у сфері вирішення податкових спорів.

GOLAW також отримала високе визнання в наступних практиках та секторах економіки:

Податкове право (ТОП-3)

Кримінальне право (ТОП-4)

Взаємодія з державними органами , ДПП (ТОП-4)

(ТОП-4) Агросектор (ТОП-5)

Захист бізнесу (ТОП-5)

Енергетика та природні ресурси (ТОП-6)

Трудове право (ТОП-6)

Судова практика (ТОП-8)

Корпоративне право (ТОП-10)

Крім того, юристи фірми названі серед кращих спеціалістів України в наступних сферах:

Валентин Гвоздій , керуючий партнер, адвокат - Вирішення податкових спорів та податкове консультування; Судова практика;

, керуючий партнер, адвокат - Вирішення податкових спорів та податкове консультування; Судова практика; Максим Лебедєв , партнер, керівник практики корпоративного права та M&A, адвокат – Енергетика;

, партнер, керівник практики корпоративного права та M&A, адвокат – Енергетика; Ігор Глушко , партнер, керівник практики кримінального права, адвокат - Кримінальне право та White Collar Crime.

, партнер, керівник практики кримінального права, адвокат - Кримінальне право та White Collar Crime. Анжеліка Моісєєва , партнер, адвокат - Кримінальне право та White Collar Crime.

, партнер, адвокат - Кримінальне право та White Collar Crime. Катерина Манойленко , партнер, керівник практики вирішення судових спорів, адвокат - Судова практика;

, партнер, керівник практики вирішення судових спорів, адвокат - Судова практика; Ірина Кальницька, партнер, керівник податкового права, адвокат - Вирішення податкових спорів (звання "Провідний юрист") та податкове консультування.

Зазначимо, що GOLAW втримує позиції серед топ-10 лідерів ринку з 2011 року.

50 провідних юридичних фірм України – всеукраїнське дослідження юридичного ринку, яке щорічно проводиться спеціалізованим виданням "Юридическая практика".

Дослідницька комісія формує рейтинг 50 лідируючих юридичних фірм країни, а також визначає кращі фірми та юристів за окремими практиками.

Довідник надає огляд провідних фірм України за такими критеріями як кількість юристів, прибутковість, фінансова ефективність, найбільші публічні угоди.

Дослідження проводиться з 1997 року та є єдиним незалежним рейтингом юридичних послуг України.

GOLAW – міжнародна юридична фірма, офіси якої розташовані у Києві (Україна) та Берліні (Німеччина).

Фірма успішно надає юридичні послуги у різноманітних секторах економіки, таких як банківська справа та фінанси, енергетика, торгівля та FMCG, фармацевтика, інформаційні технології, інвестиційна діяльність, сільське господарство, будівництво та нерухомість, промислове виробництво та інші.

Клієнтами GOLAW є представники середнього та великого бізнесу, серед яких вітчизняні та міжнародні компанії, а також приватні клієнти.



GOLAW неодноразово отримувала визнання у багатьох провідних українських та міжнародних рейтингах, серед яких The Legal 500, Chambers & Partners, IFLR 1000, Best Lawyers, Who is Who Legal,"Юридична премія" тощо. Фірма входить у топ-10 провідних юридичних фірм України.