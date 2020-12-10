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GOLAW визнана серед топ-10 провідних юридичних фірм України

Четвер, 10 грудня 2020, 09:00

Юридична фірма GOLAW визнана серед топ-10 лідерів ринку згідно всеукраїнського дослідження "50 провідних юридичних фірм України",  яке щорічно проводиться престижним видавництвом "Юридическая Практика".

 

У 2020 році фірма покращила свій результат та отримала 6 місце, піднявшись на одну позицію у порівнянні з результатами дослідженням 2019 року.

"GOLAW стабільно демонструє лідерство на юридичному ринку України. Обрана нами стратегія сталого розвитку щодня успішно втілюється в роботі з клієнтами та власною командою. 2020 рік був роком викликів, однак ми впевнено рухаємось вперед! Успіх GOLAW – це успіх наших Клієнтів, і сьогодні ми вкотре повторюємо:  наші Клієнти – найважливіше, що у нас є".

Валентин Гвоздій

Керуючий партнер GOLAW, адвокат

У галузях вирішення податкових спорів та кримінального права GOLAW названа серед  лідерів українського юридичного ринку.

Партнер фірми та керівник практики податкового права Ірина Кальницька отримала престижне визнання "Провідний юрист" у сфері вирішення податкових спорів.

GOLAW також отримала високе визнання в наступних практиках та секторах економіки:

  • Податкове право (ТОП-3)
  • Кримінальне право (ТОП-4)
  • Взаємодія з державними органами, ДПП (ТОП-4)
  • Агросектор (ТОП-5)
  • Захист бізнесу (ТОП-5)
  • Енергетика та природні ресурси (ТОП-6)
  • Трудове право (ТОП-6)
  • Судова практика (ТОП-8)
  • Корпоративне право (ТОП-10)

Крім того, юристи фірми названі серед кращих спеціалістів України в наступних сферах:

  • Валентин Гвоздій, керуючий партнер, адвокат - Вирішення податкових спорів та податкове консультування; Судова практика;
  • Максим Лебедєв, партнер, керівник практики корпоративного права та M&A, адвокат – Енергетика;
  • Ігор Глушко, партнер, керівник практики кримінального права, адвокат - Кримінальне право та White Collar Crime.
  • Анжеліка Моісєєва, партнер, адвокат - Кримінальне право та White Collar Crime.
  • Катерина Манойленко, партнер, керівник практики вирішення судових спорів, адвокат - Судова практика;
  • Ірина Кальницька, партнер, керівник податкового права, адвокат - Вирішення податкових спорів (звання "Провідний юрист") та податкове консультування.

Зазначимо, що GOLAW втримує позиції серед топ-10 лідерів ринку з 2011 року.

50 провідних юридичних фірм України – всеукраїнське дослідження юридичного ринку, яке щорічно проводиться спеціалізованим виданням "Юридическая практика".

Дослідницька комісія формує рейтинг 50 лідируючих юридичних фірм країни, а також визначає кращі фірми та юристів за окремими практиками.

Довідник надає огляд провідних фірм України за такими критеріями як кількість юристів, прибутковість, фінансова ефективність, найбільші публічні угоди.

Дослідження проводиться з 1997 року та є єдиним незалежним рейтингом юридичних послуг України.

GOLAW – міжнародна юридична фірма, офіси якої розташовані у Києві (Україна) та Берліні (Німеччина).

Фірма успішно надає юридичні послуги у різноманітних секторах економіки, таких як банківська справа та фінанси, енергетика, торгівля та FMCG, фармацевтика, інформаційні технології, інвестиційна діяльність, сільське господарство, будівництво та нерухомість, промислове виробництво та інші.

Клієнтами GOLAW є представники середнього та великого бізнесу, серед яких вітчизняні та міжнародні компанії, а також приватні клієнти.

GOLAW неодноразово отримувала визнання у багатьох провідних українських та міжнародних рейтингах, серед яких The Legal 500, Chambers & Partners,  IFLR 1000, Best Lawyers, Who is Who Legal,"Юридична премія" тощо. Фірма входить у топ-10 провідних юридичних фірм України.

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Економічна правда
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