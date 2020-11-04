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Минфин рассчитывает по-новому управлять госдолгом со следующего года

Среда, 4 ноября 2020, 16:07
 

Со второго квартала 2021 года Министерство финансов намерено начать активные операции с госдолгом, в частности задействовать операции РЕПО.

Об этом сообщает Interfax со ссылкой на проект "Концепции управления ликвидностью 2020-2023 гг." Кабмина.

Операции РЕПО (repurchase agreement) - операции с обязательством обратного выкупа ценных бумаг. Кроме их использования, в 2021 году ожидается наладить порядок обмена информацией между субъектами, ответственными за движение средств через казначейский счет, а также внедрить прогнозирования этого движения.

Среди намерений в 2021 году также создать платежный календарь осуществления расходов распорядителями и получателями, которые проводят разовые платежи более чем 100 миллионов гривен, развитие внутреннего фондового рынка и рынка капитала.

В конце 2020 ожидается законодательно урегулировать использование временно свободных средств Единого казначейского счета для покрытия кассовых разрывов госбюджета и отнесение временно свободных средств ЕКС к источникам формирования бюджета.

Ранее сообщалось, что запуск Агентства по управлению госдолгом был приостановлен в связи с карантином.

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Минфин Кабмин

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