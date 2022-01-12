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Кабмин ввел сертификацию сотрудников подразделений внутреннего аудита: что предусмотрено

Среда, 12 января 2022, 14:20
 
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Кабинет министров принял постановление "О введении сертификации работников подразделений внутреннего аудита", которым также внесены изменения в Порядок осуществления внутреннего аудита.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Реализация документа, в частности, предусматривает:

  • введение с 1 января 2023 бесплатной добровольной сертификации работников подразделений внутреннего аудита государственных органов;
  • возможность повышения должностных окладов работников подразделений внутреннего аудита, прошедших сертификацию, до 30% в рамках фонда оплаты труда.

Также предусмотрено уточнение организационных основ деятельности подразделений внутреннего аудита, которые, в частности, включают:

  • конкретизацию критериев определения численности работников подразделений внутреннего аудита;
  • определение условия возможности назначения должностного лица, ответственного за осуществление внутреннего аудита;
  • совершенствование подходов к формированию планов деятельности по внутреннему аудиту в части составления одного плана.

В Минфине добавили, что разработали проект постановления по рекомендациям международных экспертов с целью усовершенствования организации деятельности подразделений внутреннего аудита, повышения профессионализма внутренних аудиторов.

Экономическая правда

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Кабмин Минфин аудит

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