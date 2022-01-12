Кабмин ввел сертификацию сотрудников подразделений внутреннего аудита: что предусмотрено
Кабинет министров принял постановление "О введении сертификации работников подразделений внутреннего аудита", которым также внесены изменения в Порядок осуществления внутреннего аудита.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Реализация документа, в частности, предусматривает:
- введение с 1 января 2023 бесплатной добровольной сертификации работников подразделений внутреннего аудита государственных органов;
- возможность повышения должностных окладов работников подразделений внутреннего аудита, прошедших сертификацию, до 30% в рамках фонда оплаты труда.
Также предусмотрено уточнение организационных основ деятельности подразделений внутреннего аудита, которые, в частности, включают:
- конкретизацию критериев определения численности работников подразделений внутреннего аудита;
- определение условия возможности назначения должностного лица, ответственного за осуществление внутреннего аудита;
- совершенствование подходов к формированию планов деятельности по внутреннему аудиту в части составления одного плана.
В Минфине добавили, что разработали проект постановления по рекомендациям международных экспертов с целью усовершенствования организации деятельности подразделений внутреннего аудита, повышения профессионализма внутренних аудиторов.
Экономическая правда
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