Кабмин ввел сертификацию сотрудников подразделений внутреннего аудита: что предусмотрено

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Кабинет министров принял постановление "О введении сертификации работников подразделений внутреннего аудита", которым также внесены изменения в Порядок осуществления внутреннего аудита.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Реализация документа, в частности, предусматривает:

введение с 1 января 2023 бесплатной добровольной сертификации работников подразделений внутреннего аудита государственных органов;

возможность повышения должностных окладов работников подразделений внутреннего аудита, прошедших сертификацию, до 30% в рамках фонда оплаты труда.

Также предусмотрено уточнение организационных основ деятельности подразделений внутреннего аудита, которые, в частности, включают:

конкретизацию критериев определения численности работников подразделений внутреннего аудита;

определение условия возможности назначения должностного лица, ответственного за осуществление внутреннего аудита;

совершенствование подходов к формированию планов деятельности по внутреннему аудиту в части составления одного плана.

В Минфине добавили, что разработали проект постановления по рекомендациям международных экспертов с целью усовершенствования организации деятельности подразделений внутреннего аудита, повышения профессионализма внутренних аудиторов.

Экономическая правда