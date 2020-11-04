Мінфін розраховує по-новому керувати держборгом з наступного року

З другого кварталу 2021 року Міністерство фінансів має намір розпочати активні операції з держборгом, зокрема залучати операції РЕПО.

Про це повідомляє Interfax із посиланням на проєкт "Концепції управління ліквідністю 2020-2023 рр." Кабміна.

Операції РЕПО (repurchase agreement) - операції зі зобов’язанням зворотного викупу цінних паперів. Окрім їхнього використання, у 2021 році очікується налагодити порядок обміну інформацією між суб’єктами, відповідальними за рух коштів через казначейський рахунок, а також впровадити прогнозування цього руху.

Серед намірів у 2021 році також створити платіжний календар здійснення видатків розпорядниками та одержувачами, які проводять разові платежі на понад 100 мільйонів гривень, розвиток внутрішнього фондового ринку та ринку капіталу.

Наприкінці 2020 року очікується врегулювати законодавство щодо використання тимчасово вільних коштів Єдиного казначейського рахунку для покриття касових розривів держбюджету та віднести їх до джерел формування бюджету.

Раніше повідомлялось, що запуск Агентства з управління держборгом був припинений у зв'язку з карантином.





