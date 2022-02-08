УЗ и Alstom подписали меморандум о взаимопонимании

Александр Камышин скриншот

Глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин и глава и гендиректор машиностроительной компании Alstom Анри Пупар Лафарж подписали меморандум о взаимопонимании между УЗ и Alstom.

Меморандум был подписан во время пресс-конференции президентов Украины и Франции.

Перед этим президент Украины Зеленский заявил, что "сегодня" финализировали договоренности и перевели в практическую стадию реализации ряд проектов – в частности, по поставкам 130 локомотивов компании Alstom на сумму 900 млн евро.

Напоминаем:

Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявлял, что контракт с Alstom на поставку УЗ 130 электролокомотивов подпишут до конца этого года.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина не подпишет контракт на поставку локомотивов Alstom без достаточной локализации производства.

В рамках ратифицированной Верховной Радой соглашения 1 июля УЗ приобретет у французской компании Alstom 130 грузовых электровозов, общая сумма контракта - 882,5 млн евро.

Французский концерн Alstom готов повысить уровень локализации в контракте на поставку электровозов в Украину до 35%.

Укрзализныця в сентябре 2018 года подписала меморандумы о сотрудничестве с мировыми компаниями Alstom и CRRC.

Потребности компании - приобретение не менее 200 локомотивов в течение следующих семи лет, а до 2029 года - до 500 новых электровозов.

В Alstom разрабатывают проект по производству электровозов для Украины и Грузии с общим рынком в 350 локомотивов до 2025 года. 45 из них предварительно будут произведены для Грузии, остальные - для Украины.

Экономическая правда