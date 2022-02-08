Французская Alstom поставит Украине 130 локомотивов на 900 миллионов евро – Зеленский

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Президент Владимир Зеленский рассказал об инфраструктурных проектах, которые Украина реализует вместе с Францией, в частности, о поставках 130 локомотивов компании Alstom на сумму 900 млн евро.

Об этом он сказал в ходе встречи с представителями СМИ по итогам встречи с президентом Франции Макроном.

"Важным вопросом нашей встречи стало вовлечение Франции в общие экономические и прежде всего инфраструктурные проекты. Я ценю, что французская сторона активно участвует в восстановлении инфраструктуры нашего государства.

В совместном взаимодействии нами реализуется важный проект для очистки питьевой воды в Мариуполе и реконструкция водоканала в городе Попасная Луганщине. Благодаря этому проекту доступ к питьевой воде получат полмиллиона мариупольцев и более 1 млн наших граждан в Луганской области", - сказал во время выступления Зеленский.

По его словам, "сегодня" финализировали договоренности и перевели в практическую стадию реализации ряд проектов – поставки 130 локомотивов компании Alstom на сумму 900 млн евро и поставки 370 единиц пожарно-спасательной техники на 300 млн евро.

"Также реализуется проект, в частности, в городе Николаев, по строительству патрульных катеров для Государственной пограничной службы. Украина и Франция продолжают развивать сотрудничество с компанией Airbus по созданию национального авиаперевозчика", - добавил украинский президент.

По его словам, в рамках военно-технического сотрудничества подпишут соглашение о сотрудничестве между Укроборонпромом и компанией Thales.

Он добавил, что также подписано совместное заявление Укроборонпрома с французской стороной о реформах ОПК Украины.

Напоминаем:

Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявлял, что контракт с Alstom на поставку УЗ 130 электролокомотивов подпишут до конца этого года.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина не подпишет контракт на поставку локомотивов Alstom без достаточной локализации производства.

В рамках ратифицированной Верховной Радой соглашения 1 июля УЗ приобретет у французской компании Alstom 130 грузовых электровозов, общая сумма контракта - 882,5 млн евро.

Французский концерн Alstom готов повысить уровень локализации в контракте на поставку электровозов в Украину до 35%.

Укрзализныця в сентябре 2018 года подписала меморандумы о сотрудничестве с мировыми компаниями Alstom и CRRC.

Потребности компании - приобретение не менее 200 локомотивов в течение следующих семи лет, а до 2029 года - до 500 новых электровозов.

В Alstom разрабатывают проект по производству электровозов для Украины и Грузии с общим рынком в 350 локомотивов до 2025 года. 45 из них предварительно будут произведены для Грузии, остальные - для Украины.

Экономическая правда