Шевченко – главе миссии МВФ: Мы выполняем обязательства перед западными кредиторами

Глава Национального банка Кирилл Шевченко встретился с главой миссии МВФ в Украине Иванной Владковой Голлар.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Отмечается, что во время встречи Шевченко заверил, что Национальный банк "остается преданным повестке дня реформ, которые Украина проводила в последние годы".

"Продолжение сотрудничества с МВФ является стратегически важным для Украины. Другого варианта мы не рассматриваем. Мы готовы к работе миссии в кратчайшие сроки", - подчеркнул Шевченко.

Глава Национального банка также считает, что НБУ "продолжает внедрять реформы в финансовом секторе и выполнять обязательства перед международными партнерами".

"Мы сохраняем последовательную монетарную политику, придерживаемся режимов инфляционного таргетирования и гибкого курса гривни, а также усиливаем реформу корпоративного управления в государственных банках. Кроме того, НБУ работает над сокращением доли проблемных кредитов банков", - заявил Шевченко.

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Напомним:

Президент Владимир Зеленский считает, что государство выполнило все требования Международного валютного фонда для получения очередного транша кредитной помощи.

Возможность получить два транша от МВФ до конца 2020 года потеряна, надо стараться получить один, понимая, что он будет привязан к принятию госбюджета-2021, заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

Получение Украиной до конца 2020 года даже транша МВФ на 0,7 млрд долларов выглядит сомнительным с учетом количества текущих нерешенных вопросов по программе Украины с Фондом, заявили в Morgan Stanley.

Экономическая правда