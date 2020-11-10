Hyundai может купить производителя роботов Boston Dynamics за 1 млрд долларов – СМИ

Японская холдинговая компания Softbank ведет переговоры с корейским автомобильным гигантом Hyundai Motor Co. о продаже производителя роботов Boston Dynamics Inc.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, сумма сделки может достичь 1 млрд долларов. Однако условия соглашения еще не доработаны, переговоры продолжаются.

Пр этом, представители Boston Dynamics, Hyundai и SoftBank отказались комментировать изданию информацию относительно переговоров по сделке.

В Hyundai отметили, что "постоянно изучают различные инвестиционные и партнерские возможности".

В Boston Dynamics заявили, что ее работа "продолжает волновать партнеров, заинтересованных в изучении более глубоких коммерческих отношений с нашей компанией".

Как отмечает Bloomberg, компания Boston Dynamics основана в 1992 году на базе Массачусетского технологического университета. Японская компания SoftBank купила ее в 2017 году в Google.

В 2020 году Boston Dynamics запустила продажу своих робособак Spot. При этом, компания все еще не является прибыльным бизнесом, а позиционирует себя как исследовательская организация.

Экономическая правда