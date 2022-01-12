Sony продолжит выпуск приставок PlayStation 4 из-за дефицита PS5

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Sony Group Corp. продолжит производить консоли PlayStation 4 в течение 2022 года на фоне дефицита PlayStation 5, произошедшего из-за проблем с поставками микросхем.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Японский конгломерат, чья флагманская консоль PS5 была в дефиците с момента ее дебюта в ноябре 2020 года, сообщил партнерам, что продолжит производить PS4 в течение этого года", - пишет агентство со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Хотя Sony официально никогда не объявляла, когда прекратит выпуск PS4, раньше она планировала прекратить сборку в конце 2021 года", – добавляет источник.

Отмечается, что в этом году Sony выпустит еще не менее миллиона приставок PlayStation 4 - более старая модель использует более простые микросхемы.

"Увеличение производственных заказов путем добавления более дешевой в производстве PS4 также даст Sony больше свободы для переговоров с партнерами-производителями по более выгодным сделкам", - пишет также Bloomberg.

Представитель Sony подтвердил, что производство PS4 продлится в этом году и сказал, что компания не планировала прекращать производство консоли.

"Это одна из самых продаваемых консолей в истории, и всегда существует перекрещение между поколениями", – заявили в компании.

Bloomberg напоминает, что амбиции Sony по PlayStation 5 заключались в том, чтобы сделать быстрый переход на новейшее оборудование.

Однако пандемия коронавируса замедлила разработку программного обеспечения в игровой индустрии, а также вызвала всплеск спроса на программное обеспечение, из-за чего даже основные компоненты стали дефицитными.

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Экономическая правда