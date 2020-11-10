Hyundai може купити виробника роботів Boston Dynamics за 1 млрд доларів – ЗМІ
Японська холдингова компанія Softbank веде переговори з корейським автомобільним гігантом Hyundai Motor Co. щодо продажу виробника роботів Boston Dynamics Inc.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.
За словами співрозмовників видання, сума угоди може сягнути 1 млрд доларів. Проте умови угоди ще не доопрацьовані, переговори тривають.
Пр цьому, представники Boston Dynamics, Hyundai та SoftBank відмовились коментувати виданню інформацію про переговори щодо угоди.
У Hyundai зазначили, що "постійно вивчають різні інвестиційні та партнерські можливості".
У Boston Dynamics заявили, що її робота "продовжує хвилювати партнерів, зацікавлених у вивченні більш глибоких комерційних відносин з нашою компанією".
Як зазначає Bloomberg, компанія Boston Dynamics заснована у 1992 році на базі Массачусетського технологічного університету. Японська компанія SoftBank купила її в 2017 році в Google.
У 2020 році Boston Dynamics запустила продаж своїх робособак Spot. При цьому, компанія все ще не є прибутковим бізнесом, а позиціонує себе як дослідницька організація.
Економічна правда
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