Суд запретил "Цитрусу" пользоваться торговой маркой и сайтом. В компании это отрицают

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Хозяйственный суд Киева запретил группе компаний "Цитрус" пользоваться рядом торговых марок, включая "Цитрус" и доменное имя citrus.ua.

Источники: ain.ua, "Интерфакс-Украина", Геннадий Корбан, судебный реестр.

Суд запретил любые действия с товарными знаками ЦИТРУС дискаунт, CITRUS discount, ЦИТРУС, CITRUS, ЦИТРУС гаджеты и аксессуары, eton, like.bike, AIR MUSIC и L .А.Р.Т.И..

Также суд запретил "Укрпатенту" до вступления в законную силу решения суда по этому делу вносить любые изменения в Государственный реестр на указанные торговые марки.

Как заявил Корбан, розничная сеть компании должна прекратить торговлю под торговой маркой "Цитрус".

Кроме того, суд обязал хостинговую компанию "Интернет Инвест" установить в Реестре доменных имен режимы сliеntHold и serverHold для доменного имени citrus.ua, а также запретить какие-либо действия с сайтом до разрешения спора по существу.

Представители Цитрус заявили, что компания, на которую был подан этот иск, не входит в группу компаний Цитрус, сам Цитрус не использует эти торговые марки, а магазины продолжат работать в штатном режиме.

"Торговая марка, которую Геннадий Корбан прикрепил к своей публикации, не спорна и принадлежит совсем другой компании на законных основаниях, а решение суда не повлияет на работу компании", – заявили в компании.

"Цитрус" уже подал документы на обжалование решения суда.

Напоминаем:

В марте 2021 года в компании "Цитрус" сменились владельцы: собственником 50% одного из основных юридических лиц стал бизнесмен Геннадий Корбан.

Речь идет о доле 50% в юрлице "ЗТ-ИНВЕСТ".

На это юрлицо на момент передачи части, по данным Укрпатента, были зарегистрированы торговые марки и логотипы сети.

Второй совладелец Григорий Топал тогда заявил, что не признает законность этого соглашения и будет обжаловать его в суде.

В Цитрусе отметили, что ЗТ-Инвест принадлежит только часть второстепенных активов компании, которые не влияют ни на операционную деятельность, ни на оборотные активы предприятия.

В июне 2021 года Геннадий Корбан сообщил, что его специалисты провели аудит деятельности компании и нашли нарушения, в том числе оптимизацию налогов и "серую" растаможку.

В этой связи к совладельцу компании были поданы иски на 1 млрд грн.

В октябре 2021 года суд признал недействительной передачу 50% в "Цитрусе" Корбану, на что бизнесмен подал апелляцию (которую проиграл 22 декабря 2021 года).

Также в октябре Хозяйственный суд Одесской области обязал ООО "Цетехно" выплатить в пользу ООО "Гаджет Трейдинг" долг в размере 991 млн. грн.