Теперь в банке Альянс инновационная технология swift global payments innovation

С 21 сентября 2020 Банк Альянс одним из первых среди украинских банков ввел новую технологию SWIFT GPI для своих клиентов, которые проводят международные платежи в иностранной валюте.

Инновационная технология SWIFT открывает банку новые возможности для улучшения уровня сервиса и качества обслуживания клиентов при международных расчетах.

Что это означает для клиентов Банка Альянс?

повышенная скорость прохождения платежей : уникальная возможность выполнения платежей, инициированных в системе SWIFT GPI, в течение 15 минут. Почти 100% инициированных платежей банков-участников системы SWIFT GPI выполняются в течение суток

: уникальная возможность выполнения платежей, инициированных в системе SWIFT GPI, в течение 15 минут. Почти 100% инициированных платежей банков-участников системы SWIFT GPI выполняются в течение суток возможность контроля платежей клиентов Альянса в режиме реального времени - благодаря уникальному коду транзакции, передается в неизменном виде между всеми банками-корреспондентами, можно отслеживать, на какой стадии выполнения платежи и где они находятся

- благодаря уникальному коду транзакции, передается в неизменном виде между всеми банками-корреспондентами, можно отслеживать, на какой стадии выполнения платежи и где они находятся прозрачная информация о комиссии

"Мы покупаем валюту для клиента в течение всего рабочего дня, даже в 18 часов. Клиент имеет возможность онлайн согласовывать курс сделки.

Операции по новому контракту согласуются комплаенсом за один день, а наша команда оказывает профессиональную консультацию при заключении контракта.

Таким образом, комплексный подход к созданию сервиса по купле-продаже валюты и ее быстрой отправки позволяет клиентам, ведущих внешнеэкономическую деятельность, получать в Банке Альянс лучший сервис на рынке", - отметила Юлия Фролова, председатель правления Банка Альянс.

Что такое SWIFT Global Payments Innovation (GPI)?

Это комплекс услуг, который повышает скорость и прозрачность переводов, что позволяет отслеживать маршруты международных платежей в режиме реального времени.

Доступно это по всей цепочке банков-корреспондентов благодаря уникальному номеру транзакции (UETR), который остается неизменным на протяжении всего маршрута платежа и обеспечивает его идентификацию.