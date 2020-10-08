Відтепер у банку Альянс інноваційна технологія swift global payments innovation
З 21 вересня 2020 року Банк Альянс одним з перших серед українських банків запровадив нову технологію SWIFT GPI для своїх клієнтів, що проводять транскордонні платежі в іноземній валюті.
Інноваційна технологія SWIFT відкриває банку нові можливості для покращення рівня сервісу та якості обслуговування клієнтів при міжнародних розрахунках.
Що це означає для клієнтів Банку Альянс?
- підвищена швидкість проходження платежів: унікальна можливість виконання платежів, ініційованих в системі SWIFT GPI, протягом 15 хвилин. Майже 100% ініційованих платежів банків- учасників системи SWIFT GPI виконуються протягом доби
- можливість контролю платежів клієнтів Альянсу в режимі реального часу - завдяки унікальному коду транзакції, що передається в незмінному вигляді між всіма банками-кореспондентами, можна відстежувати, на якій стадії виконання платежі і де вони перебувають
- прозора інформація про комісію
"Ми купуємо валюту для клієнта протягом всього робочого дня, навіть о 18-й годині. Клієнт має можливість онлайн погоджувати курс угоди.
Операції за новим контрактом узгоджуються комплаєнсом за один день, а наша команда надає професійну консультацію під час укладання контракту.
Таким чином, комплексний підхід до створення сервісу з купівлі-продажу валюти та її швидкої відправки дозволяє клієнтам, що ведуть зовнішньоекономічну діяльність, отримувати в Банку Альянс найкращий сервіс на ринку", - зазначила Юлія Фролова, голова правління Банку Альянс.
Що таке SWIFT Global Payments Innovation (GPI)?
Це комплекс послуг, який підвищує швидкість та прозорість і надає можливість відстежувати маршрути міжнародних платежів в режимі реального часу.
Доступно це по всьому ланцюжку банків-кореспондентів завдяки унікальному номеру транзакції (UETR), який залишається незмінним протягом всього маршруту платежу та забезпечує його ідентифікацію.
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