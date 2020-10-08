Відтепер у банку Альянс інноваційна технологія swift global payments innovation

З 21 вересня 2020 року Банк Альянс одним з перших серед українських банків запровадив нову технологію SWIFT GPI для своїх клієнтів, що проводять транскордонні платежі в іноземній валюті.

Інноваційна технологія SWIFT відкриває банку нові можливості для покращення рівня сервісу та якості обслуговування клієнтів при міжнародних розрахунках.

Що це означає для клієнтів Банку Альянс?

підвищена швидкість проходження платежів : унікальна можливість виконання платежів, ініційованих в системі SWIFT GPI, протягом 15 хвилин. Майже 100% ініційованих платежів банків- учасників системи SWIFT GPI виконуються протягом доби

: унікальна можливість виконання платежів, ініційованих в системі SWIFT GPI, протягом 15 хвилин. Майже 100% ініційованих платежів банків- учасників системи SWIFT GPI виконуються протягом доби можливість контролю платежів клієнтів Альянсу в режимі реального часу - завдяки унікальному коду транзакції, що передається в незмінному вигляді між всіма банками-кореспондентами, можна відстежувати, на якій стадії виконання платежі і де вони перебувають

- завдяки унікальному коду транзакції, що передається в незмінному вигляді між всіма банками-кореспондентами, можна відстежувати, на якій стадії виконання платежі і де вони перебувають прозора інформація про комісію

"Ми купуємо валюту для клієнта протягом всього робочого дня, навіть о 18-й годині. Клієнт має можливість онлайн погоджувати курс угоди.

Операції за новим контрактом узгоджуються комплаєнсом за один день, а наша команда надає професійну консультацію під час укладання контракту.

Таким чином, комплексний підхід до створення сервісу з купівлі-продажу валюти та її швидкої відправки дозволяє клієнтам, що ведуть зовнішньоекономічну діяльність, отримувати в Банку Альянс найкращий сервіс на ринку", - зазначила Юлія Фролова, голова правління Банку Альянс.

Що таке SWIFT Global Payments Innovation (GPI)?

Це комплекс послуг, який підвищує швидкість та прозорість і надає можливість відстежувати маршрути міжнародних платежів в режимі реального часу.

Доступно це по всьому ланцюжку банків-кореспондентів завдяки унікальному номеру транзакції (UETR), який залишається незмінним протягом всього маршруту платежу та забезпечує його ідентифікацію.