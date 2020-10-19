Ирландский регулятор "взялся" за Instagram

Уполномоченный Ирландии по защите персональных данных начал расследование в отношении Instagram, владельцем которого является Facebook, чтобы выяснить, не нарушает ли приложение требования по защите персональных данных несовершеннолетних пользователей.

Об этом сообщает ВВС.

Поскольку региональный офис Facebook расположен в Ирландии, ее национальный регулятор следит за деятельностью компании от имени ЕС.

Расследование начали по подозрению, что Instagram не защитил доступ к некоторым данным, в том числе электронным адресам и телефонам, как это предусмотрено Общим регламентом о защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR).

Минимальный разрешенный возраст для регистрации в Instagram - 13 лет. Сеть пользуется большой популярностью среди ирландских подростков.

"Регулятор активно следил за жалобами, которые поступали от частных лиц по этим вопросам, и определил некоторые возможные проблемы, требующие тщательного исследования", - прокомментировал заместитель ирландского комиссара по вопросам защиты данных Грэм Дойли.

Одной из причин для расследования стала жалоба от американского дата-аналитика Дэвида Стира. Он проанализировал профили около 200 000 пользователей Instagram в мире. Согласно его выводам, как минимум 60 млн несовершеннолетних пользователей имели возможность легко превратить свои частные профили в бизнес-аккаунты. Когда профиль становится профилем компании, телефонный номер и адрес должны отображаться для общего доступа. Кроме того, контакты можно было увидеть через HTML код страницы, если приложение использовалось с компьютера, и так к ним потенциально могли получить доступ хакеры.

19 октября пресс-секретарь Facebook прокомментировала ВВС, что выводы аналитика не совсем точны, так как он неправильно понял принципы работы приложения. В частности, по ее словам, пользователи были осведомлены, что данные при переходе на бизнес-аккаунт становятся публичными, что отличается от просто раскрытия частной информации. Также она отмечает, что с тех пор настройки изменились и сейчас пользователи могут выбирать, какие контактные данные становятся видимыми.

В Facebook говорят, что будут сотрудничать с регулятором для выяснения всех вопросов.

Европейская правда