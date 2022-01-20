Instagram впервые опередил Facebook по количеству пользователей в Украине – исследование

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Впервые за время существования 2 соцсетей в Украине Instagram опередил Facebook по количеству пользователей.

Об этом идет речь в исследовании коммуникационного агентства plusone social impact.

За последние полгода украинская аудитория Facebook выросла на 800 тыс – до 16,8 млн пользователей.

Instagram вырос сразу на 2,3 млн - до 17,3 млн, говорится в исследовании.

Также на 3,8 млн выросла аудитория тех, кого можно охватить рекламными инструментами Meta – до 27,8 млн.

При этом, наибольшую аудиторию 18+ в Украине имеет YouTube – 23,5 млн пользователей. Далее следует Facebook – 16,4 млн, затем – Instagram (15,8 млн) и TikTok (12 млн).

"Если смотреть в разрезе возрастных групп, то среди 18-24-летних лидирует TikTok, среди 25+ - YouTube.

А Instagram является вторым по аудитории среди 18-24-летних и 25-34-летних. В возрастной группе 35+ Facebook следует за YouTube по количеству пользователей", - говорят авторы исследования.

При этом Instagram улучшил свои позиции во всех областных центрах - показатель проникновения вырос в среднем более чем на 5%.

Города-лидеры - Киев (+10%), Ивано-Франковск (+7,8%) и Запорожье (+6,8%).

Напомним:

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Экономическая правда