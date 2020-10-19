Ірландський регулятор "взявся" за Instagram

Уповноважений Ірландії із захисту персональних даних розпочав розслідування щодо Instagram, власником якого є Facebook, щоб з’ясувати, чи додаток не порушує вимоги до захисту персональних даних неповнолітніх користувачів.

Про це повідомляє ВВС.

Оскільки регіональний офіс Facebook розміщений в Ірландії, її національний регулятор стежить за діяльністю компанії від імені ЄС.

Розслідування почали через підозру, що Instagram не захистив доступ до деяких даних, зокрема електронних адрес і телефонів, як це передбачено Загальним регламентом про захист даних (General Data Protection Regulation, GDPR).

Мінімальний дозволений вік для реєстрації в Instagram - 13 років. Мережа користується значною популярністю серед ірландських підлітків.

"Регулятор активно стежив за скаргами, які надходили від приватних осіб щодо цих питань, і визначив деякі можливі проблеми, які потребують ретельнішого дослідження", - прокоментував заступник ірландського комісара з питань захисту даних Грем Дойлі.

Однією з причин для розслідування стала скарга від американського дата-аналітика Девіда Стіра. Він проаналізував профілі близько 200 000 користувачів Instagram у світі. Згідно з його висновками, щонайменш 60 млн неповнолітніх користувачів мали змогу легко перетворити свої приватні профілі на бізнес-акаунти. Коли профіль стає профілем компанії, телефонний номер та електронна адреса повинні відображатися для загального доступу. Окрім того, контакти можна було побачити через HTML код сторінки, якщо додаток використовувався з комп’ютера, і так до них потенційно могли отримати доступ хакери.

19 жовтня речниця Facebook прокоментувала ВВС, що висновки аналітика не зовсім точні, тому що він неправильно зрозумів принципи роботи додатка. Зокрема, за її словами, користувачі були поінформовані, що дані у разі переходу на бізнес-акаунт стають публічними, що відрізняється від просто розкриття приватної інформації. Також вона зазначає, що відтоді налаштування змінилися і зараз користувачі можуть обирати, які контактні дані стають видимими.

У Facebook кажуть, що співпрацюватимуть з регулятором для з’ясування всіх питань.

Європейська правда