Instagram запустил пробную платную подписку на создателей контента

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Instagram запустил пробную версию службы подписки, позволяющую пользователям платить за дополнительный контент от авторов соцсети.

Об этом сообщил глава Instagram Адам Моссери, пишет WSJ.

Пока функция платной подписки доступна 10 создателям контента в США. Среди них, в частности художник Дон Аллен Стивенсон, певец Alan Chikin Chow, баскетболистка Седона Принс.

"Подписка – один из лучших способов получить предполагаемый доход. Этот способ зависит от ваших карьерных достижений. Создатели делают то, что они делали, и при этом зарабатывают на жизнь", - сказал Моссери.

Предполагается, что за плату авторы соцсети смогут предложить своим подписчикам доступ к эксклюзивным Stories – фотографиям или видеозаписям, исчезающим через 24 часа, а также к сеансам потоковой передачи видео в Instagram в режиме реального времени.

По словам Моссери, количество создателей, которые присоединятся к проекту, будет расти в ближайшие месяцы.

Создатели могут выбрать ценовую категорию для подписки в зависимости от количества эксклюзивных постов (всего их восемь с диапазоном цен от 0,99 до 99,99 долларов в месяц).

При этом эксклюзивные видео и Stories будут отмечены для подписчиков фиолетовым, а не зеленым кольцом, а сами подписчики получат специальный значок, который будет выделять их среди других комментаторов.

Meta заявила, что не будет взимать с создателей контента никакое собрание до 2023 года.

В 2020 году на таких же условиях запустила платную подписку социальная сеть Facebook – другая дочерняя соцсеть Meta.

Экономическая правда