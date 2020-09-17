УЗ восстанавливает курсирования еще одного Интерсити между городами-миллионниками
С 25 сентября Укрзализныця восстанавливает следования скоростного поезда Интерсити+ №724/723 Киев - Харьков.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Поезд будет останавливаться на станциях Дарница, Миргород и Полтава-Киевская. Пассажиров будут обслуживать электропоезда Hyundai. Всего между Киевом и Харьковом будут курсировать три скоростных поезда.
Также в УЗ сообщают, что в связи с плановыми путевыми работами с 15 по 23 октября вместо поезда №724/723 Киев - Харьков будет курсировать поезд №720/719 Киев - Харьков.
Из столицы он будет отправляться 15, 16, 18, 22 и 23 октября, из Харькова - 16, 17, 19, 23 и 24 октября.
Этот поезд будет делать остановки в Борисполе, Гребенке, Миргороде, Полтаве и на других станциях.
После завершения ремонтных работ Интерсити + №724/723 Киев - Харьков восстановит следование.
Как сообщалось ранее, пассажиры скоростных поездов Интерсити+ могут экономить на своих путешествиях, воспользовавшись программой лояльности для вагонов 1-го класса: покупай раньше - плати меньше.
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