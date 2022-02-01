Рекорд за 4 года: в УЗ отчитались о грузоперевозках в январе

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В январе 2022 года, по оперативным данным, "Укрзалізниця" перевезла 26,1 млн тонн грузов, грузооборот за отчетный период – 15,8 млрд т-км. Эти показатели стали рекордными в последние 4 года.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что показатель грузоперевозок в январе 2022 года на 18,2% больше января 2021 года, на 9,2% больше января 2020 года и на 6,4% больше января 2019 года.

Январский грузооборот текущего года больше января 2021 на 31,8%, января 2020 года - на 21,7%, января 2019 года - на 6,1%.

"Еще одним рекордным показателем за последние 5 лет стала январская среднесуточная погрузка грузов, которая составила 694 тыс тонн.

Этот показатель на 15% больше января 2021 года, на 5% больше января 2020 года, на 6% больше января 2019 года и незначительно больше показателя января 2018 года", - добавили в компании.

По итогам января-декабря 2021 года УЗ вышла на показатель среднесуточной погрузки грузов в 727,6 тыс тонн - это на 2,1% больше, чем за 2020 год и на 1,4% больше доэпидемического 2019 года.

В январе-декабре 2021 года было перевезено 314,3 млн тонн, что на 3% больше, чем за 2020 год.

Перевозки во внутреннем сообщении составили 149,8 млн тонн, на экспорт - 112,4 млн тонн, импорт - 40,6 млн тонн и транзит - 11,5 млн тонн.

Экономическая правда