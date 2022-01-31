В УЗ рассказали, сколько человек за месяц перевез восстановленный электропоезд Skoda
Восстановленный электропоезд Skoda за месяц с начала курсирования перевез более 13 тысяч пассажиров.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Первые рейсы восстановленный электропоезд совершил по маршруту Киев – Львов.
А с 21 января 2022 года электропоезд курсирует под номером 747 по маршруту Киев – Тернополь.
В УЗ добавили, что в отдельные пиковые дни населенность поезда составляла около 100%.
В компании напомнили, что ремонт 6-вагонного электропоезда чешского производства Skoda постройки 2012 года производился на ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод" АО "Укрзализныця".
В ходе работ выполнили ремонт экипажной части поезда, тормозного оборудования, всех систем жизнеобеспечения поезда, обновили интерьер: заменили покрытие пола, перетащили кресла, заменили окна, восстановили лакокрасочное покрытие внутренних панелей и другое.
Поезд оборудован розетками с USB-разъемами для каждого пассажира, пеленальными столиками в главных вагонах, пандусами и местами для перевозки людей с инвалидностью, держателями для велосипедов, системами видеонаблюдения, кондиционирования, вентиляции, пожарной сигнализации и пожаротушения, вакуумными туалетами.
УЗ планирует восстановить второй двухэтажный электропоезд Skoda и поставить его на маршрут в первом полугодии 2022 года.
Напомним:
30 декабря "Укрзализныця" отправила с Центрального железнодорожного вокзала столицы в рейс двухэтажный электропоезд Skoda City Elephant по маршруту Киев-Львов.
Экономическая правда
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