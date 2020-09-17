Всі розділи
Укр / Рус

УЗ відновлює курсування ще одного Інтерсіті між містами-мільйонниками 

Четвер, 17 вересня 2020, 15:26
 

З 25 вересня Укрзалізниця відновлює курсування швидкісного поїзда Інтерсіті+ №724/723 Київ — Харків. 

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Потяг зупинятиметься на станціях Дарниця, Миргород та Полтава Київська. Пасажирів обслуговуватимуть електропоїзди Hyundai. Загалом між Києвом та Харковом курсуватимуть три швидкісні поїзди.

Також в УЗ повідомляють, що у зв’язку з плановими колійними роботами з 15 по 23 жовтня замість поїзда №724/723 Київ — Харків курсуватиме поїзд №720/719 Київ — Харків. 

Зі столиці він відправлятиметься 15, 16, 18, 22 та 23 жовтня, з Харкова — 16, 17, 19, 23 та 24 жовтня. Цей поїзд робитиме зупинки в Борисполі, Гребінці, Миргороді, Полтаві та на інших станціях. Після завершення ремонтних робіт Інтерсіті+ №724/723 Київ — Харків відновить курсування.

Як повідомлялося раніше, пасажири швидкісних поїздів Інтерсіті+ можуть заощаджувати на своїх подорожах, скориставшись програмою лояльності для вагонів 1-го класу: купуй раніше – плати менше. 



Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Укрзалізниця

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Новий голова УЗ заявив, що вже три тижні працює без контракту 17 вересня 2020, 15:29
УЗ розгляне можливість замовлення електропоїздів у Київського електровагоноремонтного заводу 17 вересня 2020, 10:45
Криклій запросив австрійців до співпраці в оновленні рухомого складу УЗ 16 вересня 2020, 11:35
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!