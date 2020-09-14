Президент "Антонова" рассказал о структуре доходов компании

В структуре доходов ГП "Антонов" на первом и втором местах - транспортные перевозки и предоставление услуг по поддержанию летной годности, а строительство самолетов - на дотации от первых двух видов деятельности.

Об этом в интервью ЭП рассказал президент ГП "Антонов" Александр Лось.

В ответ на вопрос о финансовых показателях по итогам 2020 года он отметил:

"Надо учитывать, что большую часть года мир живет в условиях ограничений пандемии. Считаю, что самые сложные времена, если не прошли, то продолжатся примерно до середины ноября и все-таки будут пройдены.

Я надеюсь, что рынок авиатранспортных перевозок понемногу будет оживать. Но мы работаем в нише транспортных перевозок сверхтяжелых и нестандартных грузов, поэтому не почувствовали очень сильного проседания".

В то же время Лось подтвердил, что на первом месте - доходы от перевозок (80% прибыли).

"Второй пункт - это предоставление услуг по поддержанию летной годности. Мы как предприятие-разработчик должны обеспечивать нашим эксплуатантам эту услугу.

Что касается разработки и сборки новых самолетов - это очень чувствительная и болезненная тема всегда и для журналистов, и для ГП "Антонов".

С 2014 года мы все время слышали обвинения, что "Антонов" не производит новых самолетов. Но ситуация такова, что с начала военной агрессии России против Украины, с одной стороны, "Антонов" потерял рынок сбыта самолетов как готовых изделий, с другой - потерял и поставщиков комплектующих изделий.

Строительство самолетов на сегодняшний день находится на дотации от первых двух видов нашей деятельности. То есть коммерческая составляющая у нас на сегодняшний день - это авиаперевозки и оказание услуг по поддержанию летной годности", - признал он.

По его словам, сейчас в грузоперевозках задействованы семь самолетов Ан-124, один Ан-225 и один АН-22.

Напомним:

На госпредприятии "Антонов" рассказали, сколько построили самолетов с 2010-го года.

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Экономическая правда