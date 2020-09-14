На "Антонове" рассказали, сколько построили самолетов за последние 10 лет

На госпредприятии "Антонов" рассказали, сколько построили самолетов с 2010-го года.

Об этом в интервью ЭП рассказал директор ГП Антонов Александр Лось.

"3а последние 10 лет на ГП "Антонов" были созданы и построены средний транспортный самолет Ан-178 (взлетел в 2015 году. - ЭП) и самолет-демонстратор Ан-132Д (взлетел в 2017 году. - ЭП). Было построены и переданы заказчику 10 региональных реактивных пассажирских самолетов семейства Ан-148 и Ан-158.

К тому же, по схеме кооперации с Воронежским авиационным предприятием, которая действовала до 2015 года, было изготовлено десятки авиакомплектов для сборки самолетов этого типа. Были также изготовлены и поставлены заказчику 6 легких транспортных самолетов Ан-32", - объясняет Лось.

Также он отметил, что сейчас в цехах серийного производства "Антонов" на разных стадиях готовности находятся три самолета Ан-148 и 10 Ан-158.

Руководитель "Антонова" также объяснил, почему Украина, как раньше не строит ежегодно сотни самолетов семейства АН.

"Раньше была одна экономическая система и была задача загружать заводы и производство выпуском продукции ради освоения средств и создания паритета с условным противником. Тогда речь не шла о рыночной экономике, о необходимости рынка как такового, так как рынок создавал Госплан СССР. Это, собственно, и был рынок", - рассказал Лось.

Также, по его словам, работу предприятия нужно условно разделять - до 2014 года и после 2014 года.

"... Начало Россией реальной военной агрессии в 2014 году, что означало полный разрыв кооперации, который продолжается и будет продолжаться, поскольку пока не видно любой нормализации отношений со стороны РФ.

И это не вина "Антонова", "Южмаша" или других высокотехнологичных предприятий. Это историческая данность.И с этого времени, с 2014 года, вынужденно продолжился процесс замещения российских комплектующих на детали части корпораций США и стран ЕС. И этот процесс, воплощением которого является самолет АН-178, продолжается до сих пор ", - резюмирует Лось.

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