Президент "Антонова" розповів про структуру доходів компанії
У структурі доходів ДП "Антонов" на першому і другому місцях - транспортні перевезення та надання послуг з підтримання льотної придатності, а будування літаків - на дотації від перших двох видів діяльності.
Про це в інтерв'ю ЕП розповів президент ДП "Антонов" Олександр Лось.
У відповідь на питання про фінансові показники за підсумками 2020 року він зазначив:
"Треба зважати на те, що більшу частину року світ живе в умовах обмежень пандемії. Вважаю, що найскладніші часи, якщо не пройшли, то продовжаться десь до середини листопада і все-таки будуть пройдені.
Я сподіваюсь, що ринок авіатранспортних перевезень потрошку буде оживати. Але ми працюємо в ніші транспортних перевезень надважких та нестандартних вантажів, тому не відчули дуже сильного просідання".
Водночас Лось підтвердив, що на першому місці - доходи від перевезень (80% прибутку).
"Другий пункт - це надання послуг з підтримання льотної придатності. Ми як підприємство-розробник маємо забезпечувати нашим експлуатантам цю послугу.
Що стосується розробки і складання нових літаків - це дуже чутлива і болісна тема завжди і для журналістів, і для ДП "Антонов".
З 2014 року ми весь час чули звинувачення, що "Антонов" не виробляє нових літаків. Але ситуація така, що з початку воєнної агресії Росії проти України, з одного боку, "Антонов" втратив ринок збуту літаків як готових виробів, з іншого - втратив і постачальників комплектуючих виробів.
Будування літаків на сьогоднішній день знаходиться на дотації від перших двох видів нашої діяльності. Тобто комерційна складова у нас на сьогоднішній день - це авіаперевезення і надання послуг з підтримання льотної придатності", - визнав він.
За його словами, наразі у вантажоперевезеннях задіяні сім літаків АН-124, один АН-225 і один АН-22.
Нагадаємо:
На держпідприємстві "Антонов" розповіли, скільки побудували літаків з 2010-го року.
Читайте детальніше в інтерв'ю: Президент ДП "Антонов": з Boeing у нас робочі стосунки. З Вашингтоном, а не з московськими офісами
Економічна правда
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