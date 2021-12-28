"Антонов" представил новый военно-транспортный самолет

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Госпредприятие "Антонов" продемонстрировало военно-транспортный самолет Ан-178-100Р, предназначенный для проведения лётных сертификационных испытаний.

Об этом сообщает информагентство Минобороны.

Ан-178-100Р создан на базе современных мировых информационных технологий. Он оснащен сотнями электронных вычислителей, позволяющих интегрировать все системы и датчики самолета, автоматизировать контроль их работоспособности и оптимизировать управление.

Военно-транспортный Ан-178-100Р может использоваться для перевозки личного состава, доставки вооружения и легкой военной техники посадочным и парашютным способами, а также для транспортировки грузов.

В программе Ан-178-100Р участвуют более 30 украинских предприятий, которые изготовили 177 видов комплектующих изделий для этого самолета. В оборудовании самолета задействованы также иностранные поставщики из Европы, США, Канады.

укринформ

Отмечается, что строительство самолетов для нужд ВСУ осуществляется согласно намеченным планам. Полностью завершено строительство планера первого из трех заказанных самолетов.