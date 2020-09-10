Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники
10 сентября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на установились на уровне 27,83 - 27,85 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 13:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,82 - 27,84 гривни;
Евро - 32,94 - 32,97 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,71 - 27,91 гривни. Евро покупают по 32,47 гривни, продают по 32,95 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,77 - 27,84 гривни, евро - 32,67 - 32,79 гривни.
Напомним:
10 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,83 - 27,85 гривни.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 10 сентября на уровне 27,83 гривни.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,77 грн (на 9 сентября - 32,8 гривни).
Отметим, что начиная с 28 августа официальный курс гривни снижается каждый рабочий день с уровня 27,38 гривни за доллар.
Экономическая правда
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