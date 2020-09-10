Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники

10 вересня котирування гривні до долара на міжбанку станом на встановились на рівні 27,83 - 27,85 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 13:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,82 - 27,84 гривні;

Євро – 32,94 - 32,97 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,71 – 27,91 гривні. Євро купують по 32,47 гривні, продають по 32,95 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,77 - 27,84 гривні, євро - 32,67 - 32,79 гривні.

Нагадаємо:

10 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,83 - 27,85 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 10 вересня на рівні 27,83 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,77 грн (на 9 вересня - 32,8 гривні).

Зазначимо, що починаючи з 28 серпня офіційний курс гривні знижується кожного робочого дня з рівня 27,38 гривні за долар.

Економічна правда