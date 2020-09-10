"Укроборонпром": Шмыгаль внес представление на назначение Тихонова – нардеп

9 сентября утром премьер Денис Шмыгаль провел собеседование с Сергеем Тихоновым и передал представление на его назначение гендиректором "Укроборонпрома" в Офис президента.

Об этом в Facebook сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

"История с Укроборонпром имеет свое продолжение. Несмотря на 100500 заявлений экспертов и даже послов G7, господина Тихонова упорно проталкивают на должность главы Укроборонпрома.

По моей информации, вчера утром премьер-министр (сделал вид что) провел собеседование с Тихоновым и передал представление на его назначение в Офис Президента. Вчера президент был в регионах. А сегодня в Киеве. Поэтому очень ожидаемо, что именно сегодня мы потеряем еще одну реформу", - написал он.

Напомним:

Послы стран "семерки" напомнили Украине о необходимости придерживаться принципов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), выбирая руководителей концерна "Укроборонпром".

Ранее Железняк сообщал, что в ближайшие дни пост главы "Укроборонпрома" покинет Айварас Абромавичус, вместо него назначат заведующего отделом безопасности и оборонно-промышленного комплекса Офиса президента и нардепа 3-го созыва от партии Натальи Витренко Сергея Тихонова.

Отметим, что Сергей Тихонов в 1998-2002 годах был нардепом 3 созыва, избирался по спискам Прогрессивной социалистической партии Украины Наталии Витренко (№9 в списке), в 1999 году вышел из фракции.

В 2002 году баллотировался в Раду от блока "За единую Украину!", № 89 в списке (избирательный список блока тогда возглавил В. Литвин, среди других известных политиков, которые входили в избирательный список блока - В. Бойко, Г. Кирпа, Д. Табачник, Т. Васадзе, Л. Супрун, С. Бубка).

Экономическая правда