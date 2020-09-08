Новым главой "Укроборонпрома" может стать экс-нардеп от партии Витренко – Железняк

В ближайшие дни пост главы "Укроборонпрома" покинет Айварас Абромавичус, вместо него назначат заведующего отделом безопасности и оборонно-промышленного комплекса Офиса президента и нардепа 3-го созыва от партии Натальи Витренко Сергея Тихонова.

Об этом сообщил в Facebook нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

"По моей информации, в ближайшие дни свою должность главы Укроборонпрома оставит Айварас Абромавичус.

Но зрада даже не в этом. Вместо него назначат очередного "реформатора" - заведующего отделом безопасности и ОПК Офиса Президента Тихонова Сергея. В 3-м созыве был нардепом от Витренко.

Минус прозрачные назначения и минус еще одна реформа", - написал Железняк.

Отметим, что Сергей Тихонов в 1998-2002 годах был нардепом 3 созыва, избирался по спискам Прогрессивной социалистической партии Украины Наталии Витренко (№9 в списке), в 1999 году вышел из фракции.

В 2002 году баллотировался в Раду от блока "За единую Украину!", № 89 в списке (избирательный список блока тогда возглавил В. Литвин, среди других известных политиков, которые входили в избирательный список блока - В. Бойко, Г. Кирпа, Д. Табачник, Т. Васадзе, Л. Супрун, С. Бубка).

Напомним:

В начале августа гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус подтвердил планы уйти с поста руководителя госконцерна и опроверг информацию о возможных политических причинах своего увольнения.

Экономическая правда