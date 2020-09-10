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"Укроборонпром": Шмигаль вніс подання на призначення Тихонова – нардеп

Четвер, 10 вересня 2020, 10:15
 

9 вересня зранку прем'єр Денис Шмигаль провів співбесіду із Сергієм Тихоновим та передав подання на його призначення гендиректором "Укроборонпрому" в Офіс президента.

Про це у Facebook повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

"Історія з УкрОборонПром має своє продовження. Незважаючи на 100500 заяв експертів та навіть послів G7, пана Тихонова вперто проштовхують на посаду голови УкрОборонПром.

За моєю інформацією, вчора зранку прем’єр-міністр (зробив вигляд що) провів співбесіду з Тихоновим та передав подання на його призначення в Офіс Президента. Вчора президент був в регіонах. А сьогодні у Києві. Тому дуже очікувано, що саме сьогодні ми втратимо ще одну реформу", - написав він.

Нагадаємо:

Посли країн "Великої сімки" нагадали Україні про необхідність дотримуватися принципів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), обираючи керівників концерну "Укроборонпром".

Раніше Железняк повідомляв, що у найближчі дні посаду голови "Укроборонпрому" залишить Айварас Абромавичус, замість нього призначать завідувача відділу безпеки та оборонно-промислового комплексу Офісу президента і нардепа 3-го скликання від партії Наталії Вітренко Сергія Тихонова.

Зазначимо, що Сергій Тихонов у 1998-2002 роках був нардепом 3 скликання, обирався за списками Прогресивної соціалістичної партії України Наталії Вітренко (№9 у списку), у 1999 році вийшов з фракції.

У 2002 році балотувався у Раду від блоку "За єдину Україну!", № 89 в списку (виборчий список блоку тоді очолив В. Литвин, серед інших відомих політиків, які входили до виборчого списку блоку - В. Бойко, Г. Кірпа, Д. Табачник, Т. Васадзе, Л. Супрун, С. Бубка). 

Економічна правда

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Укроборонпром Шмигаль Зеленський

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